Количество заражений COVID-19 в Англии выше на 41%, чем предполагали

Масштаб заражений COVID-19 в Англии и Уэльсе на 41% выше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что по данным Управления национальной статистики, масштаб заражений выше на 41%, чем раннее сообщали власти.

В частности, данные о смертях от коронавируса после 10 апреля значительно отличаются от данных, на которые опирается правительство.

Также, более половины свидетельств о смерти, выданных на этой неделе в Лондоне, содержали упоминание о COVID-19.

Отметим, что последние данные о смертности в больницах, опубликованные в понедельник, показывают, что в Соединенном Королевстве от COVID-19 умерло 16 509 человек.