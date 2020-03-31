Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.
Также отмечается, что в области есть одно подозрение на коронавирус.
“По состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус – 1”, – говорится в сообщении.
- 28 марта во Хмельницком лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
- В Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.