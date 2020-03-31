Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Также отмечается, что в области есть одно подозрение на коронавирус.

“По состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус – 1”, – говорится в сообщении.

  • 28 марта во Хмельницком лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом.