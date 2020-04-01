Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
“За последние 5 недель мы стали свидетелями почти экспоненциального роста числа новых случаев заболевания COVID-19, охватившего практически все страны, территории и районы”, — отметил он.
Гендиректор сообщил, что по оценкам организации в ближайшие дни количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 превысит 1 млн.
“Количество смертей более чем удвоилось за последнюю неделю. В ближайшие несколько дней мы достигнем 1 vky подтвержденных случаев COVID-19 и 50 тысяч смертей”, — сообщил он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/QAEbi5CObZ
— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 1, 2020
Стоит отметить, что по данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 20:00 1 апреля зафиксировано уже более 905 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общее количество смертей — 45 497 (5,03% от общего числа заболевших). Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии (13 155), Испании (9 053), и Франции (3 523).
По количеству зафиксированных случаев сегодня первом место у США. Там зафиксирована почти четверть от общего числа случаев — 199 092. Следом идут Италия и Испания, где количество заболевших накануне превысило 100 тысяч.
Китай, где COVID-19 был зафиксирован впервые, занимает четвертое место. Там число заболевших достигло 82,3 тысяч. 30 марта, в Китае не было зарегистрировано ни новых случаев заражения, ни смертей.
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