В Италии вследствие заражения коронавирусом COVID-19 погибли уже более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Также об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

Так, за последние 24 часа скончались еще 889 человек, что является вторым по величине ежедневным показателем с момента возникновения вспышки в Италии (с 21 февраля).

Общее количество погибших достигло 10 тысяч 23 человек.

Количество подтвержденных случаев возросло примерно на 6 тысяч до 92 472, что является вторым по величине показателем в мире после Соединенных Штатов Америки.

В регионе Ломбардия, который наиболее пострадал от вспышки вируса, зарегистрировано 542 новых летальных случая, в результате чего общее количество погибших там составило 5 944.

При этом итальянские власти отмечают, что цифры были бы еще хуже без введения общенационального карантина.

“Без этих мер мы бы увидели гораздо худшие цифры, и наша служба охраны здоровья была бы в гораздо более драматичном положении”, – подчеркнул глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, который ежедневно зачитывает статистику по заболевшим и погибшим для СМИ.

В данный момент правительство Италии рассматривает возможность продления карантинных мер по всей стране на две недели – до 18 апреля. При этом могут быть ослаблены некоторые ограничения на промышленную деятельность.

Министр образования Лучия Адзолина уже заявила, что такая мера, как закрытие школ и университетов, которая действует с 5 марта, должна быть продлена.

Сейчас местные власти опасаются потенциальной социальной напряженности и гражданских беспорядков в более бедных регионах на фоне вспышки COVID-19.