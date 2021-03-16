Бывшие узники путинского режима обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не спекулировать на теме освобождения заложников ради политической борьбы с лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко.

Текст обращения зачитал Владимир Балух во время брифинга в агентстве “Интерфакс-Украина”.

В своем заявлении бывшие заключенные Кремля отметили, что поддерживают действия власти, направленные на искоренение разветвленной преступной сети, построенной и введенной в Украине страной агрессором – Российской Федерацией.

“Правильные и необходимые решения, направленные на закрытие пророссийских телеканалов и других СМИ, внедрения санкций в отношении промосковских политиков – коллаборационистов внутри страны, во-первых, требуют внедрения законодательного обоснования. Во-вторых, ни в коем случае не должны использоваться как формальный повод для уголовного и санкционного преследования политических и общественных лидеров, личностей, которые безусловно доказали свою преданность идеалам украинского государства, однако развивают свою деятельность в оппозиции к курсу действующей власти”, – отметил Балух.

Он также призвал Зеленского не атаковать Порошенко через борьбу с Медведчуком.

“Мы также выступаем категорически против и осуждаем попытки власти использовать негативный образ откровенного коллаборанта Медведчука с целью дискредитации личностей, которые олицетворяли власть в сверхтяжелые времена начала войны, кровопролитных военных действий, отсутствии дееспособной украинской армии, в частности пятого Президента Украины Петра Порошенко. Призываем всех отказаться от манипуляций, не спекулировать на фамилиях, отбросить личные амбиции, напомнить себе, что на самом деле является самым важным, бесценным, превыше всего. Призываем украинскую власть в водовороте политической борьбы не терять достоинство”, – отмечают бывшие пленники российского режима.

Участники брифинга предостерегли власть в лице президента Зеленского от дальнейших шагов на разрушение общественного единства.

“У нас один общий враг – Кремль. У нас одна Украина на всех. Победа возможна только путем единения”, – резюмируют пленники путинского режима.

Заявление поддержали Владимир Балух, Ахтем Чийгоз, Евгений Панов, Роман Сущенко, Игорь Козловский.

Что известно об истории с “пленками Медведчука”?

Как сообщалось, ранее издание “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса главы политсовета “ОПЗЖ” Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, обсуждающих широкий круг вопросов: поставки электроэнергии в Крым, обмен пленными на Донбассе и тому подобное. Разговор якобы датируется 2014 годом. Во время записи Медведчук неоднократно упоминает пятого президента Украины Петра Порошенко.

В партии “Европейская Солидарность” заявили, что к утечке “пленок Медведчука-Суркова” причастен заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов. В политсиле подчеркнули, что “коммуникации между Порошенко и Медведчуком никогда не были тайной и в течение нескольких лет касались главным образом освобождения украинских заложников из российского плена.

Поэтому выглядят крайне странным стремление раздуть сенсацию из общеизвестной информации, в котором участвует такой широкий круг лиц – от ботов и придворных блоггеров до некоторых министров, которые дают интервью ради того, чтобы сделать приятное для уха главного телезрителя страны”, – говорилось в заявлении.

В “ЕС” также требовали прекратить грязную информационную кампанию против пятого президента Украины.

Сам Петр Порошенко рассказал о вынужденном сотрудничестве с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Виктором Медведчуком в 2014-2018 годах. Он отметил, что это приходилось делать ради освобождения из плена украинцев.

Во вторник, 9 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос Виктора Медведчука по поводу “пленок”.