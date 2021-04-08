Співробітників адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа не хочуть брати на роботу. Керівники побоюються критики з боку ділових партнерів і нової влади.

Про це пише видання The Washington Post.

Наприклад, Елейн Чао працювала у Трампа міністром транспорту. До приходу в адміністрацію вона займала посади в радах директорів великих публічних компаній, таких як Dole Foods, Protective Life і Wells Fargo. У президента Джорджа Буша Елейн Чао працювала міністром праці. Її чоловік – Мітч Макконнелл, республіканець від штату Кентуккі.

Але тепер Чао зіткнулася з проблемою пошуку роботи.

За словами двох кадрових фахівців, з якими Чао консультувалася особисто, поки їй не вдалося знайти підходящу посаду. Керівники компаній побоюються негативної реакції на зв’язку з колишніми чиновниками Трампа. І це не дивлячись на те, що Чао подала у відставку на наступний день після штурму Капітолію 6 січня.

Один з фахівців з кадрових питань сказав, що його команда провела опитування деяких компаній про їх інтерес до Чао, але не знайшла бажаючих. “Відповідь була такою:” Ще занадто рано “, – сказало джерело.

При цьому наголошується, що Чао не була повністю виключена з корпоративного світу.

“Вона розглядає ряд запрошень в різні корпоративні поради директорів”, – відзначило джерело.