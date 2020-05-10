Бывший «азовец» рассказал о схеме финансирования партии «Национальный корпус»

Украинский общественный и политический деятель, активный участник Революции Достоинства, доброволец батальона "АЗОВ" Назарий Кравченко после скандала с избиением из-за поддержки активиста Сергея Стерненко рассказал о схеме финансирования партии "Национальный корпус".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Ненаказанное зло растет … хочу признаться в преступлениях, которые я делал по приказу Билецкого (лидера “Национального корпуса”, – ред.) будучи в НК”, – говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что партия по закону существует исключительно за членские взносы, однако он не знает случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии.

“На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. “Боцман” находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии “Национальный корпус”. Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии”, – пояснил он.

Кроме того, Кравченко рассказал, сколько стоило содержание партии.

“Немножко о суммах, которые официально не вносились на счет партии. До 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии (зарплата ячейкам и т. п.) примерно 300 -400 тыс. грн. (Это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности группы “Боцмана”). На акции, когда надо свезти ячейки со всей страны расходы достигали 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат”, – подчеркнул он.

Напомним, 8 мая представители “Национального корпуса” избили автора проекта “Вещественное доказательство” Назария Кравченко и добровольцев полка “Азов” Сергея Филимонова за то, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненка.