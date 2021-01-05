Об этом сообщает “Суспільне”.

По словам Макара, аудиозапись, датированная 11 апреля 2012 года, сделал его “анонимный источник, который сейчас проживает в Евросоюзе”.

“Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси – ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины”, – сказал Макар.

По словам бывшего спецназовца, эту аудиозапись он опубликовал именно сейчас потому, что в его родной стране “народ восстал против этого диктаторского режима”.

“Все эти избиения, зверства над собственным народом. Я понял, что именно сейчас как никогда необходима и важна моя поддержка. Именно поэтому я его опубликовал. И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной. Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. мы бы не открыли глаза на все эти преступления, планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета. Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране”, – сказал Игорь Макар.

О сотрудничестве с Украиной, то Макар подтвердил, что украинским правоохранителям передал эту запись в декабре 2020 года.

“Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза. я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я , конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов”, – отметил Игорь Макар.

На аудиозаписи упоминается и ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет, который “зае*ал, б**дь”

“Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б**дь, совсем б**дь — ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом” — говорит на аудио экс-глава КГБ Вадим Зайцев.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.