Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Луценко уточнил, что уже перенес восьмичасовую операцию, а впереди – химиотерапия.

“Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия”, – написал политик.

“Дорогие друзья, все будет хорошо. Я знаю, как вас много и какие мы вместе сильные. Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой”, – добавил Луценко.

Юрий Луценко – народный депутат IV, VI и VIII созывов, лидер партии “Народная самооборона” (с 1999 по 2012 годы).

Луценко занимал пост министра внутренних дел Украины (февраль 2005 — декабрь 2006, декабрь 2007 — январь 2010 гг.).

В мае 2016 года он был назначен генеральным прокурором Украины и занимал эту должность до конца августа 2019 года.