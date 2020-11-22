Хавьер Санчес - менеджер технологической компании Akvelon и бывший инженер Amazon - создал приложение MeowTalk для перевода кошачьего мяуканья в человеческую речь.

Об этом сообщает BBC.

Создатели утверждают, что у кошек есть свои уникальные звуки, которые означают определенные желания животного.

MeowTalk использует машинное обучение и переводит мяуканье в одну из девяти фраз, которые отображают настроение или потребности кота. Например: “Покорми меня!”, “Я злюсь!”, “Оставьте меня в покое!”

Записывая и маркируя звуки, приложение может лучше понимать голос каждой отдельной кошки – чем больше его используют, тем точнее оно становится.

По словам Хавьера Санчеса, конечная цель – разработать умный ошейник, чтобы технология мгновенно превращала мяуканье вашей кошки в человеческую речь и вы смогли слышать, что говорит животное в любой момент.

Приложение MeowTalk уже доступно для пользователей Android и iOS – пока в бета-версии. Загрузка бесплатная, но если вы хотите разблокировать все функци и получить полный доступ, нужно заплатить 99 центов.