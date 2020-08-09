Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
На снимке, опубликованном испанской медиа-группой NIUS, видно, как бывший монарх прибывает в Абу-Даби.
Его отъезд вызвал в Испании огромные споры о монархии и спекуляции о том, куда уехал бывший король.
Местные СМИ сообщают, что он побывал в Доминиканской Республике на Карибах или в Португалии.
Но теперь появились сообщения о том, что Хуан Карлос занимает целый этаж пятизвездочного отеля Emirates Palace в Абу-Даби. Также сообщается, что бывший король имеет тесные контакты с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.
Королевская семья и правительство Испании пока отказываются комментировать местонахождение Хуана Карлоса.
- Ранее сообщалось, что бывший король Испании Хуан Карлос I, оказавшийся в центре коррупционного скандала, решил покинуть страну. О своем решении он уведомил нынешнего монарха, своего сына Филиппа VI.