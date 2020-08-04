Бывший король Испании Хуан Карлос I, оказавшийся в центре коррупционного скандала, решил покинуть страну. О своем решении он уведомил нынешнего монарха, своего сына Филиппа VI.

Об этом сообщает агентство France24.

В июне Верховный суд Испании начал расследование причастности Хуана Карлоса к контракту на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии после того, как швейцарская газета La Tribune de Geneve сообщила, что бывший король получил 100 миллионов долларов от покойного короля Саудовской Аравии.

82-летний Хуан Карлос отказался комментировать обвинения.

“Руководствуясь моим желанием сделать все возможное, чтобы служить испанскому народу, его институтам и вам как королю, я сообщаю вам о моем … решении покинуть Испанию”, – говорится в письме Хуана Карлоса.

Король Филипп поблагодарил Хуана Карлоса за его решение, подчеркнув “историческую важность, которую представляет правление его отца” для демократии в Испании.

Хуан Карлос вступил на престол в 1975 году после смерти генерала Франсиско Франко и получил широкое уважение за отход Испании от диктатуры к демократии.

Но его популярность снизилась в последующие годы из-за серии скандалов, побудивших его уйти в отставку.