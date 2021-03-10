Бывший народный депутат от "Партии регионов" и группы "Видродження" Андрей Шипко стал исполняющим обязанности директора Национального института рака.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

“Сегодня в Национальном институте рака свою работу начинает экс-регионал Андрей Шипко. Будет директором. Назначил его Максим Степанов”, – написала Стефанишина.

К своему посту в Facebook она добавила фото 2013 года, на котором изображена переписка тогда еще депутата Андрея Шипко в Верховной Раде.

“Не имея никаких на то полномочий, он “решает” вопросы “лицензирования медпрактик”, – пишет Стефанишина.

Она также напомнила, что Шипко голосовал за диктаторские законы 16 января, являлся фигурантом коррупционных расследований (https://cutt.ly/szvExiQ), был заместителем Юрия Вилкула (отца экс вице-премьер-министра Украины правительства Азарова – Александра Вилкула) в Днепропетровском областном совете, а также 15 лет работает исключительно на государственных должностях и при этом “имеет роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто”.

Андрей Шипко – нардеп VII и VIII созывов, член “Партии регионов” (2006-2014), после Евромайдана – беспартийный, член партии “Видродження” (2015-2019).

С апреля 2020 он был первым заместителем и.о. директора Национального института рака.