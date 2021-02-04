Об этом сообщил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко.
“Фракцию “Европейской Солидарности” в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты – это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир”, – подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что опыт Романа поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной.
“Я хочу отдельно подчеркнуть: Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он – наш человек. А “Европейская Солидарность” – его и ваша партия. На местных выборах благодаря Роману доверие Черкасской области к “Европейской Солидарности” выросло вдвое”, – сообщил лидер партии.
Фото: “ЕС”
Сущенко возглавляет партийную ячейку в Черкасской области, работает над развитием и очисткой партии – говорит Порошенко.
“Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в Парламенте много пользы – в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области”, – объясняет Порошенко.
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