Известный украинский журналист, бывший узник Кремля, первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко станет кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в 197 округе в Черкасской области.

Об этом сообщил лидер партии, пятый Президент Украины Петр Порошенко.

“Фракцию “Европейской Солидарности” в Верховной Раде называют спецназом оппозиции. И действительно, наши депутаты – это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком без сомнения является Роман Сущенко. Человек, прошедший российские застенки, который боролся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир”, – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что опыт Романа поможет парламентской борьбе с российской пятой колонной.

“Я хочу отдельно подчеркнуть: Роман сразу влился в нашу команду, и можно точно сказать, что он – наш человек. А “Европейская Солидарность” – его и ваша партия. На местных выборах благодаря Роману доверие Черкасской области к “Европейской Солидарности” выросло вдвое”, – сообщил лидер партии.

Фото: “ЕС”

Сущенко возглавляет партийную ячейку в Черкасской области, работает над развитием и очисткой партии – говорит Порошенко.

“Его избрали первым заместителем председателя областного совета. Роман хорошо знает проблемы черкасского края и потому принесет в Парламенте много пользы – в том числе и жителям области. Именно поэтому наша партия приняла решение выдвинуть Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы в Черкасской области”, – объясняет Порошенко.