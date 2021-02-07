Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший этот пост во время президентства Дональда Трампа, нашел новое занятие: он будет записывать подкасты.

Об этом, в частности, информируют издания Politico и The Hill.

Пенс присоединился к фонду “Молодая Америка” (Young America’s Foundation) — консервативной молодежной организации, которая была основана в 1969 году.

В рамках этого сотрудничества Пенс запустит подкаст, а также будет читать лекции в колледжах, писать статьи и выступать на конференциях.

В своем Twitter бывший вице-президент подтвердил факт сотрудничества с Young America’s Foundation.

“Фонд “Молодая Америка” был оплотом консервативного движения, продвигая свободу и гарантируя, что наши будущие лидеры примут основополагающие принципы Америки. И для меня большая честь присоединиться к нему”, — отметил Пенс.

В фонде, в свою очередь, напомнили, что в свое время спонсировали национальную радиопрограмму 40-го президента США Рональда Рейгана, который в то время был губернатором Калифорнии. Теперь же они запустят подкаст с Пенсом.

В своем подкасте Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе, а также коснется других актуальных тем.

Как пишет Politico, подкаст Пенса планируется запустить в ближайшие месяцы. Он будет ориентирован на молодую аудиторию.

Журналисты отмечают, что эта деятельность не будет чем-то новым для 61-летнего Пенса. Так, в 1990-х он вел на радио консервативное шоу и был известным на Среднем Западе радиоведущим.

Согласно данным Politico, Пенс также подумывает выпустить книгу и запустить фонд по сбору средств для Республиканской партии. По информации журналистов, политик работает над продвижением кандидатов от партии в Палату представителей и Сенат на выборах в 2022 году, а также задумывается об участи в президентской гонке в 2024 году.