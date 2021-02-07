Об этом, в частности, информируют издания Politico и The Hill.
Пенс присоединился к фонду “Молодая Америка” (Young America’s Foundation) — консервативной молодежной организации, которая была основана в 1969 году.
В рамках этого сотрудничества Пенс запустит подкаст, а также будет читать лекции в колледжах, писать статьи и выступать на конференциях.
В своем Twitter бывший вице-президент подтвердил факт сотрудничества с Young America’s Foundation.
“Фонд “Молодая Америка” был оплотом консервативного движения, продвигая свободу и гарантируя, что наши будущие лидеры примут основополагающие принципы Америки. И для меня большая честь присоединиться к нему”, — отметил Пенс.
В фонде, в свою очередь, напомнили, что в свое время спонсировали национальную радиопрограмму 40-го президента США Рональда Рейгана, который в то время был губернатором Калифорнии. Теперь же они запустят подкаст с Пенсом.
В своем подкасте Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе, а также коснется других актуальных тем.
Как пишет Politico, подкаст Пенса планируется запустить в ближайшие месяцы. Он будет ориентирован на молодую аудиторию.
Журналисты отмечают, что эта деятельность не будет чем-то новым для 61-летнего Пенса. Так, в 1990-х он вел на радио консервативное шоу и был известным на Среднем Западе радиоведущим.
Согласно данным Politico, Пенс также подумывает выпустить книгу и запустить фонд по сбору средств для Республиканской партии. По информации журналистов, политик работает над продвижением кандидатов от партии в Палату представителей и Сенат на выборах в 2022 году, а также задумывается об участи в президентской гонке в 2024 году.
- Ранее сообщалось, что у бывшего вице-президента США Майка Пенса, оказывается, нет своего жилья, а также нет больших сбережений. Журналисты отмечали, что близкому соратнику Дональда Трампа попросту негде жить.