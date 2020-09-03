Бывшая жена основателя компании Amazon Джефф Безос Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира.

Об этом свидетельствуют опубликованные данные рейтинга самых богатых людей в мире Bloomberg.

Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джефф Безос Маккензи Скотт достигли $68 млрд, что делает ее самой богатой женщиной в мире.

При этом Скотт опередила в списке Франсуазу Бетанкур-Майерс – владелицу компании L’Oreal. Ее состояние на данный момент оценивается в $66,8 млрд.

В общем списке самых богатых людей мира бывшая жена Безоса занимает двенадцатое место, где ее бывший муж – на первом месте.

Скотт получила 25% акций Amazon после развода в 2019 году. Тогда стоимость акций составляла более $35 млрд. За последние три месяца акции компании выросли примерно на 28%, что привело и к увеличению состояния бывшей жены Безоса.