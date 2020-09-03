Об этом свидетельствуют опубликованные данные рейтинга самых богатых людей в мире Bloomberg.
Состояние бывшей жены главы американской корпорации Amazon Джефф Безос Маккензи Скотт достигли $68 млрд, что делает ее самой богатой женщиной в мире.
При этом Скотт опередила в списке Франсуазу Бетанкур-Майерс – владелицу компании L’Oreal. Ее состояние на данный момент оценивается в $66,8 млрд.
В общем списке самых богатых людей мира бывшая жена Безоса занимает двенадцатое место, где ее бывший муж – на первом месте.
Скотт получила 25% акций Amazon после развода в 2019 году. Тогда стоимость акций составляла более $35 млрд. За последние три месяца акции компании выросли примерно на 28%, что привело и к увеличению состояния бывшей жены Безоса.
- 6 июля 2019 года глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись.