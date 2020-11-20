Данную информацию подтвердил на своей странице в Facebook глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, нынешний посол Украины в США Владимир Ельченко является “классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет”, но “принцип ротации в дипломатии никто не отменял”.
Кулеба уточнил, что кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит именно глава МИД.
“Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура ее оформления запущена, но традиционно занимает определенное время”, – отметил он.
Кулеба добавил, что в случае назначения Маркаровой Украина “впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают, как в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ”.
“О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ – это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первой в истории госпожой послом Украины в США. Это безусловные плюсы”, – заявил министр.
Как известно, Оксана Маркарова работала в Министерстве финансов Украины с 2015 года (на должности замминистра). С июня 2018 года она была исполняющей обязанности министра. В ноябре того же года Маркарова была утверждена на посту главы Минфина.
29 августа 2019 года Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов в Правительстве Алексея Гончарука. В марте текущего года Верховная Рада отправила Кабмин Гончарука в отставку.
- В январе 2020 года Владимир Ельченко официально возглавил посольство Украины в Соединенных Штатах Америки.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко также послом Украины в Антигуа и Барбуда и на Ямайке.