Про це повідомляє видання Squeekly.
Щоб платити за квартиру, вона зараз їздить на сміттєвозі по місту.
Коли політики закінчують свою кар’єру на високих посадах, вони, як правило, продовжують працювати в суміжних сферах. Хтось стає консультантом юридичних фірм, хтось керує ЗМІ або запускає PR-кампанії.
Але 56-річна Анн-Софі Херманссон вибрала інший шлях після того, як програла переобрання на пост мера Гетеборга.
“Люди продовжують питати мене, якого біса я тут роблю. Але для мене це хороше рішення, мені потрібно платити за оренду”, – заявила Херманссон.
Вона каже, що її політичне життя було дуже неспокійним. А нинішня робота має свої труднощі, але це звичайна робота, без зустрічей і телефонних дзвінків. Крім того, зміна роду занять не позбавила її спілкування з людьми.
У колишньої мерки близько 12 тисяч підписників у Twitter: вона регулярно публікує цікаві історії про себе і своїх колег.
Lunch för arbetsstyrkan på kärltvätten Renova på Kristi Flygare. Carro, Stefan, Rudolf och Mikael. Bästa gänget. pic.twitter.com/oYxVjPjOvQ
— Ann-Sofie Hermansson (@soffangbg) May 13, 2021
- Раніше повідомлялося, що 22-річний випускник Бангорського університету Оуен Дж. Хуркум зовсім нещодавно був призначений на посаду мера валлійського міста Бангор. Хлопець став наймолодшим мером міста. До того ж він гендерквір.