Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил что 7 апреля 2020 года ЦИК зарегистрировала народного депутата, избранного на промежуточных выборах 15 марта в одномандатном избирательном округе № 179, Светличную Юлию Александровну и пригласил ее к трибуне для присяги.

“Клянусь на верность Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников”, – заявила Светличная.

Напомним, что 24 марта стало известно, что Юлия Светличная официально победила на промежуточных выборах в парламент по округу № 179.

Стоит отметить, что ранее народные депутаты от “Слуги народа” выразили возмущение по поводу ситуации с кандидатом партии на 179 округе в Харьковской области, который был отозван, “чтобы не препятствовать” Юлии Светличной.

Довыборы были назначены из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от “Слуги народа” Алексея Кучера, избранного в одномандатном избирательном округе № 179, который позже возглавил Харьковскую область.

Отметим, что Светличную считают приближенной к экс-главе Харьковской ОГА Игорю Райнину. Она работала при нем первым заместителем и начала возглавлять Харьковскую ОГА с октября 2016 года.