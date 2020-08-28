Об этом сообщает CNN.

В своей следующей книге “Мелания и я: подъем и падение моей дружбы с первой леди” Волкофф подробно описывает кропотливые усилия, которые она, и Мелания взяла на себя, чтобы Иванка не стояла слишком близко к отцу во время присяги президента Дональда Трампа на инаугурации.

Мелания и Стефани делали практически все, чтобы во время инаугурации в 2016 году фотографы как меньше снимали Иванку.

“Это была инаугурация Дональда, а не Иванки. Его праздник и его торжество. Однако никто не осмеливался сказать ей это в лицо. Она буквально хотела контролировать каждый момент в расписании своего отца, чего Мелания совершенно не одобряла”, — вспомнила Волкофф.

Отрывок из новой книги Волкофф подробно рассказывает о плохих отношениях между Меланьей и Иванкой, которую Мелания, по словам Волкофф, назвала “принцессой”.

Волкофф утверждала, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер, оба сотрудники Белого дома, всегда искали возможности уменьшить влияние и “контролировать” Меланью, даже пытались занять офисные помещения в восточном крыле во время президентского перехода.

“Иванка была неумолима и решила быть леди первой дочерью и узурпировать офисные помещения Мелании, она хотела быть единственной заметной женщиной Трампа в доме”, – написала Волкофф.

Источник переходного периода отрицал мнение о том, что Иванка когда-нибудь хотела забрать офисные помещения Восточного крыла, говоря, что Иванка всегда настроена на работу над политическими вопросами с Западного крыла.

Волкофф также раскритиковала Иванку из-за того, что она использовала частный почтовый сервер для официальной работы.

“Иванка просила своих подчиненных в Белом доме писать ей на свой частный электронный адрес. Это точное такое же правонарушение, за которое Трамп ругал Хиллари Клинтон во время всеобщих выборов”, – написала Волкофф.

В то время представители Иванки сказали, что она использовала частный сервер, прежде чем ее ознакомили с правилами, и ни одно из ее сообщений не содержит секретной информации.