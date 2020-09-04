Об этом сообщает издание The Guardian.

Медики госпитализировали Берлускони “в качестве меры предосторожности”. 83-летний политик был доставлен в больницу Сан-Раффаэле в Милане в четверг вечером, 3 сентября, для проведения общего обследования.

У Берлускони обнаружена двухсторонняя пневмония. В реанимацию он не поступал.

Как рассказал глава отделения анестезии и реанимации больницы Сан-Раффаэле Альберто Дзангрилло, сейчас у политика наблюдается ранняя стадия воспаления легких. Он пока не нуждается в искусственной вентиляции легких, информирует ANSA.

“Госпитализация Сильвио Берлускони была необходима, так как он считается пациентом из группы риска, учитывая возраст и предыдущие патологии (в 2016 году он перенес операцию на сердце, – ред.)”, – отметил врач.

Коронавирус у политика выявили в среду. До госпитализации он находился на самоизоляции в своем доме в Аркоре (городок недалеко от Милана).

Известно, что девушка Берлускони, 30-летняя Марта Фашина, также заразилась коронавирусом. Кроме того, СОVID-19 диагностировали у его сына Луиджи и дочери Барбары.

Берлускони недавно побывал на Сардинии, где за последние недели зафиксировали несколько кластеров коронавируса.

Политик также был недавно сфотографирован на своей вилле вместе с бизнесменом Флавио Бриаторе – бывшим менеджером “Формулы-1” и владельцем популярного среди VIP-персон ночного клуба Billionaire на Сардинии. Недавно в этом клубе наблюдалась вспышка коронавируса.

Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011). С июля 2019 года он – депутат Европарламента.