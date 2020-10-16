Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения в участии в "преступном сообществе".

Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на национальную прокуратуру по финансовым преступлениям.

Обвинение предъявлено в рамках расследования дела о возможном финансировании избирательной кампании Саркози режимом ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2007 году.

Согласно Уголовному кодексу Франции, речь идет о создании “преступного сообщества”, члены которого объединились для совершения каких-либо незаконных действий.

Как отмечает BFM TV, это первый случай в истории Франции, когда подобное обвинение выдвигается в отношении бывшего президента.

Перед этим Саркози в течение четырех дней общался с антикоррупционными судьями.

Прокуроры подозревают, что Саркози вместе со своими соратниками получили миллионы евро от режима покойного Муаммара Каддафи для поддержки его избирательной кампании.

Следствие считает, что средства могли передаваться через одного из давних соратников Саркози – Тьерри Гобера. Против него обвинения в участии в преступной группировке выдвинули в январе этого года.

Как сообщает телеканал France 24, речь идет о сумме в 50 миллионов евро, которые Ливия выделила на поддержку Саркози.

Для политика – это уже четвертое по счету обвинение в рамках данного дела, сообщает агентство ВВС. В 2018 году его также обвинили в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и владении незаконно полученными денежными средствами.

Саркози отреагировал на новое обвинения постом в соцсетях, в котором настаивает на своей невиновности.

“Мою невиновность снова ставят под вопрос решением, которое не дополняется никакими доказательствами непрозрачного финансирования”, – написал Саркози.

Он выразил уверенность, что “в конце концов восторжествует истина”.

Стоит отметить, что это не единственное уголовное дело в отношении Николя Саркози. Так, между 23 ноября и 10 декабря должен состояться суд по обвинению в коррупции (по делу о попытке подкупа судьи Жильбера Азиберта).

А в период между 17 марта и 15 апреля 2021 года – о нелегальном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Николя Саркози – 23-й президент Франции (занимал эту должность в 2007-2012 годах).