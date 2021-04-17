Колишньому президенту Перу Мартіну Віскаррі заборонили займати державні посади упродовж 10 років після того, як він позачергово отримав щеплення проти коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє агентство Reuters, таке рішення одностайно підтримав Конгрес країни (86 голосів “за” і 0 “проти”).

Віскарру визнали винним у використанні свого впливу, змові та неправдивих заявах на тлі скандалу з VIP-вакцинацією у Перу. Так, з’ясувалося, що десятки міністрів та державних службовців отримали щеплення китайською вакциною Sinopharm ще до того, як вона стала загальнодоступною в країні.

Конгрес Перу також заборонив упродовж 8 років займати державні посади колишній очільниці міністерства охорони здоров’я Пілар Маццетті й протягом одного року – колишній голові МЗС Елізабет Астете.

Обидві пішли у відставку на тлі скандалу із позачерговою вакцинацією проти коронавірусу.

Сам Віскарра заявляв, що він із дружиною отримав щеплення у жовтні як добровольці під час її випробування. Проте інститут, який проводив клінічні випробування, це заперечив.

Клінічні випробування Sinopharm у Перу проходили з вересня до кінця 2020 року. В них взяли участь близько 12 тисяч добровольців.

Як зазначає Reuters, Віскарра обійняв посаду президента у березні 2018 року, пообіцявши побороти корупцію на держслужбі. Він очолював країну до листопада минулого року (коли парламент Перу оголосив йому імпічмент через корупційні обвинувачення.