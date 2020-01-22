Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
Отмечается, что до заключения Золотарев занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки. В апреле 2017 года он должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.
Однако во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. А в марте 2019 года Высший суд Шах-Алам приговорил Золотарева к смертной казни (через повешение).
“Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа за помощью – началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиям Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен”, – отметила Денисова.
Она также добавила, что он уже вернулся на Родину и встретился со своим отцом и представителями Офиса омбудсмена.
- В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О ратификации договора между Украиной и правительством Малайзии о выдаче правонарушителей”.