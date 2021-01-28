У бывшего вице-президента США Майка Пенса оказывается нет своего жилья, а также нет больших сбережений. Близкому соратнику Дональда Трампа попросту негде жить.

Об этом пишет издание Business Insider.

“Я уже пообещал Карен, что этим летом мы вернемся в Индиану. Нет места лучше дома”, – сказал Пенс собравшимся в своем родном городе.

Но внимательные наблюдатели не могли не заметить, что Пенс никогда не говорил, где будет “дом”.

“У него нет дома, ему негде жить”, – сказал Insider один советник бывшего президента Дональда Трампа.

Двое близких к Пенсу республиканцев сказали, что чета Пенсов остановилась у брата бывшего вице-президента в Колумбусе.

Единственное, в чем все уверены, – это то, что когда Пенсы переехали из резиденции вице-президента в Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне, им некуда было идти.

У пары на самом деле нет дома.

“Без-домный”

У Пенсов не было дома уже десять лет. Фактически, переезды давно стали частью их жизни, поскольку Пенс наметил курс от консервативного ведущего радио до вице-президента.

В 1987 году, после поездки в Индианаполис к местному республиканцу, Майк и Карен Пенс продали свой скромный дом недалеко от университета Батлера, чтобы переехать дальше на юг, в то место, где тогда был 2-й избирательный округ Индианы.

В 1999 году пара снова переехала из Индианаполиса. Они купили дом на одну семью в Эдинбурге, штат Индиана, который Пенс впоследствии представлял.

После того, как Пенс выиграл свою гонку в Конгресс в 2000 году, Пенсы около десяти лет жили в Вашингтоне, прежде чем вернуться в Индиану, чтобы там Майк баллотировался на пост губернатора. Но вместо того, чтобы вернуться в дом в Эдинбурге, из которого они уехали десятью годами ранее, они сняли жилье в шикарном анклаве на северо-востоке Индианаполиса.

Раскрытие финансовой информации Пенса, поданное, когда он был конгрессменом, показывает, что он не платил ипотеку с 2007 года. Однако в 2008 году Пенс сообщил о получении дохода от аренды жилья в Колумбусе, штат Индиана, в размере 2500 долларов. Неизвестно, когда именно они продали свою резиденцию в Эдинбурге.

Один из помощников Пенса сказал, что в течение следующих шести месяцев после инаугурации Трампа, Пенсы будут жить между Вашингтоном и Индианой, прежде чем навсегда вернуться в Индиану.

Впереди важные решения

Теперь, когда Пенса больше нет в Белом доме, нужно принять множество решений, например, найти работу.

Занятие должности президента Университета Либерти принесло бы Пенсу неплохую зарплату (бывший президент Университета Либерти Джерри Фалвелл-младший зарабатывал более 1 миллиона долларов в год). Это также даст ему сильную политическую поддержку среди религиозных евангелистов.

Бенефициар государственного жилья

Республиканцы Индианы шутили, что Пенс уже восемь лет получает государственное жилье.

Пенс заработал почти 112 000 долларов, когда он был губернатором Индианы. Он также получил четыре года бесплатного проживания в особняке губернатора (его предшественник, губернатор Митч Дэниэлс, отказался от бесплатного жилья в течение восьми лет своего правления).

На посту вице-президента Пенс получал зарплату в 230 700 долларов в год. Карен Пенс и их старшая дочь Шарлотта Пенс Бонд занимались домашними делами, пока Пенс находился у власти и издавал серию детских книг о своем домашнем кролике.

Чета Пенсов сообщила, что заработала до 50 000 долларов на своей первой книге “День Марлона Бундо из жизни вице-президента”, и заявили, что пожертвуют вырученные средства, сообщает New York Post.

Согласно финансовой отчетности бывшего вице-президента за 2020 год, Пенсы не раскрывают авансы, которые они заработали по каждой книге.

Во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера вероятного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года Пенс понес судебные издержки в размере 500 000 долларов.

Обращение к Трампу за благотворительностью

Сообщается, что когда Трамп четыре года назад инициировал проверку Пенса, то ему доложили: Пенс никогда не был богатым, и даже в прошлом у него с женой были проблемы с деньгами.

Семья Пенсов потеряла около 700 000 долларов, когда семейная нефтяная компания, которой управлял старший брат Пенса, Грег Пенс, обанкротилась.

А когда Пенсы вернулись в Вашингтон, чтобы присоединиться к администрации Трампа, они обратились к Трампу за финансовой помощью для оплаты расходов на проживание.

Инаугурационный комитет Трампа пожертвовал 750 тысяч долларов в благотворительный фонд, который управляет резиденцией вице-президента. Бывший советник кампании Трампа сказал, что деньги должны были покрыть расходы на проживание Майка и Карен Пенс, но советник Пенса сказал, что они пошли на новую мебель для резиденции после того, как Байдены выехали со своей мебелью в конце правления администрации Обамы.

В конце концов, Пенсу нужна была по крайней мере кровать, чтобы спать.