Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине, – Госдеп США

В Государственном департаменте США подчеркнули, что у них есть проверенные доказательства причастности украинского олигарха Игоря Коломойского к коррупции.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Нэд Прайс.

“Сегодняшняя акция дает мощный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Мы стремимся помочь Украине достичь будущего, которого так много украинцев требовали шесть лет назад на Майдане”, – заявил Прайс.

Он добавил, что санкции касаются причастности Коломойского к коррупции, осуществленной во время его пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА.

“Департамент также обращает внимание на текущие и постоянные усилия Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины“, – заявил Прайс.

В Госдепе также отметили, что стремятся наказать коррупционеров и будут продолжать использовать все доступные средства борьбы с коррупцией во всем мире.

При этом Прайс не озвучивал конкретные факты причастности к коррупции Коломойского. Однако он отметил, что у США есть проверенная информация, собранная из разных источников. Этим фактам можно доверять.