Covid-19 Украина

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Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине, – Госдеп США

В Государственном департаменте США подчеркнули, что у них есть проверенные доказательства причастности украинского олигарха Игоря Коломойского к коррупции.

Суббота, 6 марта 2021, 17:48

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Нэд Прайс.

Сегодняшняя акция дает мощный сигнал, что Соединенные Штаты поддерживают всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Мы стремимся помочь Украине достичь будущего, которого так много украинцев требовали шесть лет назад на Майдане”, – заявил Прайс.

Он добавил, что санкции касаются причастности Коломойского к коррупции, осуществленной  во время его пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА.

Департамент также обращает внимание на текущие и постоянные усилия Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов, которые представляют серьезную угрозу для будущего Украины“, – заявил Прайс.

В Госдепе также отметили, что стремятся наказать коррупционеров и будут продолжать использовать все доступные средства борьбы с коррупцией во всем мире.

При этом Прайс не озвучивал  конкретные факты причастности к коррупции Коломойского. Однако он отметил, что у США есть проверенная информация, собранная из разных источников. Этим фактам можно доверять.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки заявили, что вводят визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Санкции против Коломойского введены “из-за причастности к значительной коррупции”.

  • В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
  • Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
  • Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
  • В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.
Теги: Госдеп США, Игорь Коломойский, Нед Прайс, санкции

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