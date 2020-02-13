Об этом сообщает газета “Лица“, ссылаясь на данные аналитической платформы YouControl.
В конце января 2020 года было зарегистрировано два общества с ограниченной ответственностью — “Таргет-М” (код 43477833) и “Рокит-М” (код 43476164), основным видом деятельности которых является “Производство оружия и боеприпасов”.
“Таргет-М” зарегистрирована по адресу город Дрогобыч, Львовская область, ул. Бориславская, 82. По этому же адресу располагается Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод.
А “Рокит-М” расположилась по адресу город Надворная, Ивано-Франковская область, улица Майданская, 5. По тому же адресу расположен Надворнянский нефтеперерабатывающий завод.
Конечными бенефициарами этих НПЗ являются олигархи и бывшие владельцы “ПриватБанка” Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Также Коломойский и Боголюбов являются конечными бенефициарами появившихся накануне “Таргет-М” и “Рокит-М”, связанных с производством оружия.
Бенефициары “Таргет-М”:
Бенефициары “Рокит-М”:
90 % обеих компаний принадлежат этим нефтеперерабатывающим заводам, а оставшиеся 10 % — некой GRAY FOX INTERNATIONAL LLC (Флорида, США).
- Ранее сообщалось, что связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в общей сложности 285 судебных исков. Юристы “ПриватБанка” подтвердили эту информацию.