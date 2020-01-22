Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Компания “Гаджибей” в октябре 2014 года предоставила Нацбанку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся “ПриватБанку” до национализации. Поскольку компания не выполнила взятые на себя обязательства имущественного поручителя “ПриватБанка”, Национальный банк с целью погашения задолженности через обращение взыскания на залоговое имущество подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

Однако в октябре 2018 году суд первой инстанции, а в октябре 2019 году суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования, обосновав свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО “Гаджибей” только в случае невозможности списания средств с банковских счетов “ПриватБанка”.

Отмечается, что при подаче иска НБУ руководствовался нормами, в частности закона Украины “О Национальном банке Украины”, согласно которому, регулятор наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения.

Кроме того, Верховный Суд неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов “ПриватБанка” не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке.

“Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы “ПриватБанка” смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, такая позиция, когда суд своим решением ограничивает право кредитора на избрание любого из предусмотренных законом способа удовлетворения кредиторских требований, создает правовую неопределенность и нарушает права не только Национального банка, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом”, – отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.