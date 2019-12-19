Об этом сообщает пресс-служба “1+1 Media”.

Кроме того, главой правления и гендиректором “1+1 медиа” назначили директора направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы Ярослава Пахольчука.

Нынешний народный депутат от “Слуги народа” и экс-гендиректор “1+1” Александр Ткаченко остается почетным президентом “1+1 медиа”.

“В текущий состав коллегиального органа — Правления “1+1 медиа”, который был избран и объявлен в августе этого года, в качестве независимого члена отныне входит коммерческий директор ООО “Глобал Медиа Групп” Валерий Вареница”, — отметили в пресс-службе.