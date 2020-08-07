США обвиняют олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании миллиардов долларов "ПриватБанка". В связи с этим он потеряет все имущество в США и будет арестован, как только выедет за пределы Украины.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Американская газета The Washington Post накануне сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюст США предъявил обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег.

Минюст США подал в Окружной суд США Южного округа Флориды два гражданских иска, в которых говорится, что коммерческая недвижимость Коломойского в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была куплена за счет средств, незаконно полученных из “ПриватБанка”, и подлежит конфискации на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Согласно требованиям иска, у олигарха и его бизнес-партнера хотят конфисковать здания, стоимость которых равна 70 миллионам долларов.

Стоит напомнить, что еще в марте прошлого года нардеп от БПП Владимир Арьев на своей странице в Facebook кратко описал схему отмывания денег “ПриватБанка”.

В частности, он обращал внимание на то, что деньги Коломойский и Ко отмывали также посредством компаний, зарегистрированных на участников студии “Квартал-95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

Сергей Фурса объяснил, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него.

“У дела есть перспективы в США, поскольку есть доказательная база. Тут вопрос времени: с Коломойским или без Коломойского”, – сказал эксперт.

Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.

“Он потеряет все свои активы в Соединенных Штатах, это уже точно. Хотелось бы, конечно, чтобы Украина забрала их, через суд Лондона (руководство национализированного “ПриватБанка” судится с бывшими собственниками – ред.), но, думаю, мы будем не первые в очереди. Сам Коломойский остается невыездным. Как только он выедет куда-то, за пределы Украины, его сразу же арестуют”, – пояснил Фурса.

Для Зеленского как президента это дело не имеет конкретных перспектив в нынешней ситуации, но все зависит от того, как он будет вести себя дальше.

“Это означает, что у Зеленского очень токсичный партнер, и ему нужно избавляться от этого токсичного партнера. Но в будущем это не имеет перспектив пока… Все будет зависеть от того, как будет вести себя президент Зеленский и другие украинские политики: или они будут дистанцироваться от Коломойского, как им следует сейчас делать, потому что это уже заигрывание с США, или он будет его (Коломойского) поддерживать, и тогда это будет иметь негативные последствия как для президента, так и для Украины”, – пояснил эксперт.

Стоит отметить, что “ПриватБанк” был национализирован в конце 2016 года. Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.