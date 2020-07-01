Соответствующее фото Илья Новиков опубликовал в Instagram.
“В суд как на праздник – колонной и с песнями”, – написал адвокат, опубликовав селфи с Петром Порошенко и идущими рядом людьми.
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Напомним, что сегодня Порошенко пришел к ГБР около 12:00. Перед тем, как пойти на допрос, он выступил с обращением к сторонникам.
Политик заявил, что нынешние действия власти разрушают армию, и страна сегодня не способна противостоять агрессору. Также Порошенко назвал недостаточными усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.
- Ранее ГБР обнародовало заявление, что вызывает Порошенко на 30 июня “для допроса в качестве подозреваемого, проведения одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753”.
- Как сообщает агентство “Укринформ”, соответствующее уголовное производство было зарегистрировано по заявлению бывшего заместителя главы Администрации президента в период правления Виктора Януковича – Андрея Портнова “по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия”.
- Впоследствии допрос перенесли на 1 июля.