Адвокат Илья Новиков показал, как пятый президент Петр Порошенко вместе со своими сторонниками после допроса в Госбюро расследований (ГБР) пошел пешком в Печерский суд Киева.

Соответствующее фото Илья Новиков опубликовал в Instagram.

“В суд как на праздник – колонной и с песнями”, – написал адвокат, опубликовав селфи с Петром Порошенко и идущими рядом людьми.



Напомним, что сегодня Порошенко пришел к ГБР около 12:00. Перед тем, как пойти на допрос, он выступил с обращением к сторонникам.

Политик заявил, что нынешние действия власти разрушают армию, и страна сегодня не способна противостоять агрессору. Также Порошенко назвал недостаточными усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.