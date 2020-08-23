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“Все на земле знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство – это синий и желтый – цвета украинского флага, цвета украинского государства, цвета украинской души”, – сказал Зеленский.

По его словам, сегодня украинское правительство делает все, чтобы “родная земля была усеяна не снарядами, минами и пулями, а чернобривцами, васильками и мальвами”.

“Чтобы на нашей земле наступил долгожданный мир. Чтобы украинский флаг развевался и на Донбассе, и в Крыму. Чтобы под этим флагом наша Украина жила и процветала еще не одну тысячу лет”, – подчеркнул Президент.

Глава государства призвал украинцев вывешивать флаги из своих окон.

Также украинцев поздравили: олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, генерал Нацполиции Андрей Крищенко, анестезиолог Анастасия Моренко, певица Руслана Лыжичко, Эмине Джапарова, первый заместитель министра иностранных дел Украины и другие.