Об этом сообщает CNN.

Согласно новым данным CNN, 46% членов команды переходного периода – цветные. Большинство из них – 52% – составляют женщины. Также женщины составляют 53% старшего персонала.

Новые цифры разнообразия появляются в связи с тем, что Байден намерен объявить о выборах в кабинет министров и старших должностных лиц Белого дома в ближайшие недели – это одна из первых проверок его предвыборного обещания построить администрацию, которая будет “выглядеть, как Америка”.

Первый важный шаг Байдена к разнообразию в его администрации был сделан, когда он выбрал Камалу Харрис, темнокожую женщину из Южной Азии, своим вице-президентом. Также его первым кадровым заявлением был выбор белого человека и давнего советника – Рона Клейна – главой администрации Белого дома.

Разнообразие переходной команды распространяется и на ее консультативный совет по коронавирусу, в котором 43% составляют цветные люди, а 52% – женщины. Согласно данным, девять из 13 членов – цветные, а пять из них – женщины.

На прошлой неделе переходная группа объявила о своих группах по анализу агентства, несмотря на то, что Администрация общих служб еще не признала Байдена победителем выборов.

Команды насчитывают около 500 человек, более половины из которых – женщины. По словам представителя команды переходного периода, около 40% команды составляют сообщества, исторически недопредставленные в федеральном правительстве, в которые входят цветные, люди, идентифицирующие себя как ЛГБТК +, и люди с ограниченными возможностями.

Данные о разнообразии отражают результаты президентской кампании Байдена – в сентябре было заявлено, что 46% штатных сотрудников и 40% высшего руководства были цветными. Согласно переходу, женщины составили большую долю в кампании Байдена – 59% – чем нынешний состав переходной команды.

Официальный представитель переходного периода сказал, что команда еженедельно предоставляет обновленную информацию своему руководству, чтобы отслеживать прогресс, достигнутый в ее разнообразии.

Байден неоднократно обещал, что обеспечение разнообразия в его администрации и его кабинете будет главным приоритетом.

“Моя администрация будет выглядеть как Америка, а не только мои сотрудники. Администрация от вице-президента до членов кабинета и основных лиц в Белом доме и суде. Это будет отражением того, кем мы являемся как нация”, – сказал он во время июньского собрания в городской ратуше, посвященного вопросам, связанным с общинами американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана.