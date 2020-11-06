Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
15 ноября второй тур выборов мэра состоится в городах:
- Луцк – Игорь Полищук (За будущее) против Богдана Шибы (самовыдвиженец);
- Краматорск – действующий мэр Андрей Панков (самовыдвиженец) против Александра Гончаренко (самовыдвиженец);
- Одесса – действующий мэр Геннадий Труханов (Доверяй делам) против Николая Скорика (ОПЗЖ);
- Сумы – действующий мэр Александр Лысенко (Батькивщина) против Вадима Акперова (ЕС);
- Каменец-Подольский – Владимир Мельниченко (самовыдвиженец) против Михаила Поситко (ВО Свобода);
- Украинка – Оксана Кирилюк (Слуга народа) против Александра Туренко (ЕС).
22 ноября второй тур виборов мэра состоится в городах:
- Днепр – действующий мэр Борис Филатов против Загида Краснова (Общественная сила);
- Кривой Рог – действующий мэр Юрий Вилкул (Оппозиционный блок) против Дмитрия Шевчика (Слуга народа);
- Николаев – Александр Сенкевич (Пропозиция) против Владислава Чайки (ОПЗЖ);
- Славянск – Павел Придворов (ОПЗЖ) против Вадима Ляха (Оппозиционный блок);
- Дрогобыч – действующий мэр Тарас Кучма против Андрея Веселого (самовыдвиженец);
- Ужгород – действующий мэр Богдан Андреев против Виктора Щадея (Слуга народа);
- Бровары – действующий мэр Игорь Сапожко против Дмитрия Ратникова (Слуга народа);
- Полтава – Александр Мамай (За будущее) против Сергея Иващенко (Слуга народа);
- Ровно – Виктор Шакирзян (Ривне разом) против Александра Третьяка (ЕС);
- Львов – действующий мэр Андрей Садовый (Самопомич) против Олега Синютки (ЕС).
Интересно, что в городе Украинка Киевской области назначен второй тур выборов, поскольку два кандидата получили одинаковое количество голосов.
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- Партия “Европейская Солидарность» – это единственная политическая сила евроатлантического направления, которая одержала победу во всех областях Украины.