Компания Jupe, основанная бывшими сотрудниками компаний Илона Маска Tesla и SpaceX, создала и представила футуристическую капсульную палатку. Разработчики говорят, что она идеально подходит для жизни на природе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Стоимость футуристической палатки – $17 500. Клиенты, которые хотят оформить предварительный заказ товара, должны заплатить $99.

Палатка создана из огнеупорного и влагонепроницаемого покрытия. Пол выполнен из березового массива. Высота капсулы – 3 метра, а общая площадь – 10 кв.м.

Более того, капсула оснащена высокоскоростным wi-fi для наиболее комфортного пребывания. Капсульное жилье можно собрать за несколько часов.