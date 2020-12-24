Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Стоимость футуристической палатки – $17 500. Клиенты, которые хотят оформить предварительный заказ товара, должны заплатить $99.
Палатка создана из огнеупорного и влагонепроницаемого покрытия. Пол выполнен из березового массива. Высота капсулы – 3 метра, а общая площадь – 10 кв.м.
Более того, капсула оснащена высокоскоростным wi-fi для наиболее комфортного пребывания. Капсульное жилье можно собрать за несколько часов.
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