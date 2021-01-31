Об этом сообщает CNN.
По информации источников телеканала, юристы прекратили работать с Трампом из-за разногласий по поводу линии защиты – экс-президент хотел, чтобы адвокаты строили аргументацию с указанием на массовые фальсификации во время выборов. Сообщается, что Трамп категорически отказался от какой-либо дискуссии на эту тему.
Таким образом, работать с Трампом прекратили адвокаты Бутч Бауэрс, Дебора Барбье, Джонни Гассер и Грег Харрис.
Также ушел Джош Ховард, поверенный из Северной Каролины, который недавно был добавлен в команду.
Ушедшие от Трампа юристы еще не получили никаких авансовых платежей, и их заявление об уходе так и не было подписано.
Бывший советник штаба Трампа Джейсон Миллер сообщил, что команда адвокатов экс-президента США будет сформирована в ближайшее время.
- 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Он стал первым американским президентом, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту. Теперь рассмотрение импичмента должно состояться в Сенате США.
- Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.