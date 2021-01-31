Пять адвокатов защиты в деле об объявлении импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу прекратили с ним сотрудничество за 10 дней до начала судебного разбирательства.

Об этом сообщает CNN.

По информации источников телеканала, юристы прекратили работать с Трампом из-за разногласий по поводу линии защиты – экс-президент хотел, чтобы адвокаты строили аргументацию с указанием на массовые фальсификации во время выборов. Сообщается, что Трамп категорически отказался от какой-либо дискуссии на эту тему.

Таким образом, работать с Трампом прекратили адвокаты Бутч Бауэрс, Дебора Барбье, Джонни Гассер и Грег Харрис.

Также ушел Джош Ховард, поверенный из Северной Каролины, который недавно был добавлен в команду.

Ушедшие от Трампа юристы еще не получили никаких авансовых платежей, и их заявление об уходе так и не было подписано.

Бывший советник штаба Трампа Джейсон Миллер сообщил, что команда адвокатов экс-президента США будет сформирована в ближайшее время.