Заявление сотрудников Нацбанка – от директоров департаментов до менеджеров и специалистов, опубликовано на Facebook-странице регулятора.
Оно адресовано общественности, экспертному и бизнес-сообществу, медиа, высшим органам власти и международным организациям.
В заявлении указано, что каждый сотрудник НБУ пришел туда работать, чтобы “служить интересам граждан, а не той или иной политической силы”.
“Мы полностью разделяем позицию правления Национального банка и считаем недопустимым осуществление политического давления на центральный банк Украины в правовом и цивилизованном государстве. Пришло время называть вещи своими именами. Регулярные информационные атаки, публичные оскорбления и обливание грязью в публичной плоскости, угрозы, заказные митинги под стенами НБУ и блокирование домов его сотрудников – это не “призыв к профессиональной дискуссии”. Это травля и шантаж. Это должно прекратиться“, – подчеркивается в заявлении.
Команда НБУ отмечает, что и после отставки председателя банка Якова Смолия продолжит работу. Однако сотрудники Нацбанка настаивают, что продолжение давления может разрушить все, чего центробанк добился за последние шесть лет.
В заявлении указано, что за кампанией против НБУ стоят отдельные народные депутаты, которые пытаются дискредитировать банк, добиваясь прекращения сотрудничества Украины с международными партнерами.
“Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ. Не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную Раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу. Их цель – прекращение сотрудничества Украины с международными партнерами“, – говорится в заявлении.
Сотрудники НБУ уточнили, что им угрожают “созданием временных следственных комиссий и проверками”.
“Мы готовы к конструктивному взаимодействию и коммуникации на условиях профессиональности и прозрачности. Но мы против следственных комиссий, которые создаются “по заказу” и используются как примитивный инструмент для расправы “с непокорными”, – отмечается в заявлении.
В Нацбанке призвали дать им возможность выполнять свою работу “в среде морали, профессиональной дискуссии, достоинства и уважения друг к другу”.
В заявлении также указаны три “красные линии” для НБУ:
• монетарная политика и регулирование финансового сектора и в дальнейшем должны базироваться на непредвзятом профессиональном анализе и фактах (а не быть отражением пожеланий отдельных групп интересов);
• принятие ключевых решений должно и дальше быть отражением общего мнения всей команды (в НБУ категорически против управления в ручном режиме);
• Украина должна оставаться преданной выполнению обязательств перед международными партнерами.
- Верховная Рада Украины 3 июля поддержала проект постановления об отставке главы Национального банка Якова Смолия.
- Яков Смолий заявил, что представители власти требовали от него принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб экономике страны: в частности, печатать деньги, повысить инфляцию до 11% и изменить курс гривны (установить на уровне 30 грн/доллар).
- Яков Смолий сообщил, что его заявлению об отставке предшествовала встреча с президентом Владимиром Зеленским.
- Первый заместитель главы НБУ, временно исполняющая обязанности главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что у команды Национального банка Украины после отставки его главы Якова Смолия остаются прежние “красные линии”. Это: независимость банка; недопустимость включения “печатного станка” для печатания денег; недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам; недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения.