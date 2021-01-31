Группа экспертов под руководством Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся исследованием происхождения COVID-19, посетила в воскресенье рынок "Хуанань" - ныне закрытый оптовый центр морепродуктов в китайском городе Ухань, где в 2019 году был обнаружен коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Группа прибыла в “Хуанань” в условиях усиленной охраны и уехала примерно через час. Эксперты не отвечали на вопросы журналистов.

После выхода из двухнедельного карантина в четверг команда посетила больницы и рынки, а также выставку, посвященную битве Уханя с вирусом, которая включала 76-дневную изоляцию города с населением в 11 миллионов человек.

ВОЗ заявила в пятницу, что члены группы будут ограничены посещениями, организованными китайской стороной, и не будут контактировать с членами сообщества из-за ограничений по состоянию здоровья.

Полный маршрут двухнедельной полевой работы группы не объявлен, и журналистов, освещающих строго контролируемый визит, держат на расстоянии от членов группы.

Доступ общественности к обширному оптовому рынку морепродуктов “Хуанань” был ограничен с момента его закрытия в начале прошлого года.

Перед закрытием рынок был заполнен сотнями прилавков, разделенных на секции с мясом, морепродуктами и овощами. Теперь он стоит в качестве ориентира в городе, который стал первым эпицентром пандемии.

31 декабря 2019 года рынок закрыли после того, как с ним были связаны четыре случая заболевания загадочной пневмонией.

Эксперты говорят, что рынок “Хуанани” по-прежнему важен для отслеживании происхождения вируса, поскольку там был выявлен первый кластер случаев заболевания.

Расследование под руководством ВОЗ в Ухане продвигается медленно из-за споров между Китаем и США. Штаты обвинили КНР в сокрытии масштабов первоначальной вспышки и подвергли критике условия визита, во время которого китайские эксперты провели первую фазу исследования.