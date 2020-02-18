Команда Президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности требовала от организаторов не пускать на панель, посвященную Украине, Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил дипломат, заместитель главы Администрации Президента времен президентства Петра Порошенка Константин Елисеев.

“Когда он (Петр Порошенко — ред.) подошел к месту проведения этого мероприятия, к нему подошел взволнованный красный представитель, заместитель председателя Мюнхенской безопасности конференции и сказал: “Господин президент, к сожалению случилась уникальная такая ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые и я вынужден об этом вам доложить….”. Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или требовала, чтобы Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли ряд политиков, известные евродепутаты, среди них известный в Украине Майкл Галлер. Все не могли даже сразу прокомментировать. Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель?”, — рассказал Елисеев.

По словам дипломата, Порошенко пытался выяснить, кто еще находится в “черном списке”. В частности, он уточнял, не внесен ли в этот список глава МИД Украины Сергей Лавров, который также присутствовал на мероприятии. Оказалось, что рекомендации были даны только в отношении него.

Елисеев рассказал, что Порошенко специально не рассказывал об этом инциденте публично.

“Порошенко решил не раздувать этот скандал, потому что для нас ключевое — имидж Украины. Это бы портило имидж страны”, — объяснил он.