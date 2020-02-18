Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил дипломат, заместитель главы Администрации Президента времен президентства Петра Порошенка Константин Елисеев.
“Когда он (Петр Порошенко — ред.) подошел к месту проведения этого мероприятия, к нему подошел взволнованный красный представитель, заместитель председателя Мюнхенской безопасности конференции и сказал: “Господин президент, к сожалению случилась уникальная такая ситуация, о которой мне неприятно вам говорить, это для Мюнхена впервые и я вынужден об этом вам доложить….”. Ситуация была связана с тем, что команда президента Зеленского в ультимативной форме попросила или требовала, чтобы Порошенко не присутствовал на панели, посвященной Украине. Рядом стояли ряд политиков, известные евродепутаты, среди них известный в Украине Майкл Галлер. Все не могли даже сразу прокомментировать. Как это так, свободный форум, где все зарегистрированные участники имеют право посетить любую панель?”, — рассказал Елисеев.
По словам дипломата, Порошенко пытался выяснить, кто еще находится в “черном списке”. В частности, он уточнял, не внесен ли в этот список глава МИД Украины Сергей Лавров, который также присутствовал на мероприятии. Оказалось, что рекомендации были даны только в отношении него.
Елисеев рассказал, что Порошенко специально не рассказывал об этом инциденте публично.
“Порошенко решил не раздувать этот скандал, потому что для нас ключевое — имидж Украины. Это бы портило имидж страны”, — объяснил он.
- Как сообщалось ранее, на минувших выходных в Мюнхене, Германия, прошла 56-ая ежегодная конференция по безопасности. В программе мероприятия была предусмотрена панель, касающаяся Украины, на которой выступал Президент Украины Владимир Зеленский. Во время своего выступления Зеленский, в частности, предложил идею секторального разведения сил на Донбассе, рассказал об увеличении количества обстрелов на Донбассе и готовности властей к диалогу с жителями ОРДЛО.
- В то же время пятый президент Украины Петр Порошенко провел на полях Мюнхенской конференции по безопасности более трех десятков встреч, чтобы “вооружить аргументами против страны-агрессора” своих собеседников.