Постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию возможной государственной измены в деле "вагнеровцев" блокируется в Верховной Раде командой президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил сопредседатель фракции “Европейской Солидарности” Артур Герасимов в комментарии журналистам после совещания руководителей фракций.

“Как вы знаете, благодаря вероятной государственной измене в высших кабинетах страны была слита операция по “вагнеровцам”. Блестящая операция украинских разведчиков, когда те, кто сбивал украинские самолеты, из-за кого погибли украинские воины, должны бы уже сидеть за решеткой. К сожалению, этого не произошло. И пока что мы знаем, что была “слита” информация, вероятно, из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому было зарегистрировано постановление о создании ВСК, которая должна разобраться, кто “сливал”, как “сливал”, зачем эта государственная измена была совершена в пользу страны-агрессора”, – сообщил Герасимов.

Он отметил, что постановление зарегистрировано, но блокируется “командой Зеленского в Парламенте”.

“Это постановление зарегистрировано, но полностью блокируется командой Зеленского в Парламенте. Из-за этого была зарегистрирована петиция семьями погибших с жестким требованием к Парламенту рассмотреть этот вопрос. Она за несколько дней набрала все необходимые голоса, более 25 тыс., и я благодарен комитету по вопросам нацбезопасности и обороны, который срочно ее рассмотрел и отправил это решение председателю ВРУ Разумкову”, – подчеркнул нардеп.

Герасимов уточнил, что, согласно регламенту Рады, сегодня эту петицию должны были рассмотреть в зале ВР. И несмотря на блокирование фракции “Слуги народа”, петицию таки вынесли на рассмотрение в зал.

“Европейская Солидарность” взяла перерыв и попросила руководство Парламента собрать всех руководителей фракций для того, чтобы обсудить этот вопрос. Мы жестко требовали поставить эту петицию сегодня на рассмотрение в зале Парламента, потому что надеемся, что публичное рассмотрение петиции наконец подтолкнет команду Зеленского к тому, что надо создавать ВСК, а не прятаться от нее. На этом заседании мы получили полную поддержку представителей всех фракций, единственный не присутствовал представитель фракции “Слуги народа”. Все остальные фракции единогласно поддержали, что эта петиция должна быть срочно рассмотрена в Парламенте”, – рассказал нардеп.

Стоит отметить, что петицию таки рассмотрели сегодня в зале заседаний. Ряд нардепов настаивали на незамедлительном создании соответствующей ВСК (принять зарегистрированное в Раде постановление). Однако сегодня петиция была заслушана, но вопрос создания ВСК (проект постановления) не рассматривался.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбиванию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.