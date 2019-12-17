Об этом сообщает на своей странице в Facebook начальник пресс-службы ССО Алексей Никифоров.

“В штате ССО сержант Андрей Антоненко находится с 2017 года и до сих пор. На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судье через адвокатов и приобщен к делу”, – пишет он.

Никифоров подчеркнул, что суду была предоставлена служебная характеристика Антоненко с подписью командира военной части.

“В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд”, – добавил он.

Помимо того, глава пресс-службы заявил, что Силы специальных операций не отказались от своего сержанта Андрея Антоненко.

“Наши офицеры, вместе со мной, присутствовали на судебном заседании, которое продолжалось ночью 13-14 декабря. И будем при необходимости приходить на все остальные заседания по этому делу. И напоминаем всем, кто распространяет сплетни: ССО своих не бросает”, – написал он в комментарии к посту.