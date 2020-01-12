Об этом сообщает телеканал CNN.

“Мы допустили ошибку. Некоторые из наших соотечественников убиты из-за нашей ошибки, но это было неумышленно … За всю свою жизнь я настолько не жалел, как сейчас. Никогда”, — сказал Саламе.

Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит Господь, иранский народ и семьи погибших.

“Хотелось, чтобы я был на борту (сбитого самолета — ред.) и сгорел вместе с ними. Да простит нас бог, иранский народ и семьи погибших”, — сказал командующий КСИР.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.