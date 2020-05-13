Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Коронавирус в Балана обнаружили 17 апреля. Сейчас контрольные и повторные тесты командующего показали отрицательные результаты.

“С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей”, – сообщили в ведомстве.

Также Балан поблагодарил медицинских работников за их работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечение граждан.

По состоянию на 13 мая в Национальной гвардии 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на лечении находятся 19 военнослужащих, выздоровели 9. Летальных случаев не зафиксировано.