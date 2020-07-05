Об этом заявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию “Думская”.
Так, Неижпапа не исключает, что российские войска могут попытаться захватить территории Херсонской области для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.
“Мы готовимся (к таким действиям РФ – ред.). Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса “Нептун” позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим”, – подчеркнул он.
Командующий ВМС отметил, что в случае полномасштабной конфронтации с РФ будет много потерь как среди военных, так и среди гражданского населения.
“Многие сейчас этого не понимают – хотя в стране седьмой год идет война”, – добавил Неижпапа.
По его словам, как только в Крыму начнут восстанавливать Северо-Крымский канал, это будет сигналом о подготовке России к конфронтации.
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