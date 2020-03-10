Об этом сообщает пресс-служба польского министерства обороны в Twitter.

Уточняется, что польский генерал был инфицирован во время нахождения в Германии.

“После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо”, – сказано в сообщении.