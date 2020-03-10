Об этом сообщает пресс-служба польского министерства обороны в Twitter.
Уточняется, что польский генерал был инфицирован во время нахождения в Германии.
“После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо”, – сказано в сообщении.
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