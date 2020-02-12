Советник Президента Украины Владимира Зеленского, известный врач-педиатр Евгений Комаровский признался, что результаты работы Главы государства вызывают у него огромную грусть.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео которого появилось на YouTube, сообщают #Буквы.

Так, на вопрос Гордона, какие эмоции вызывают результаты работы Зеленского, Комаровский сказал, что ему очень плохо.

“Вызывают огромную грусть, огромную грусть. Просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо”, – сказал Комаровский.

Он отметил, что Зеленскому очень тяжело быть президентом, но это не должно влиять на то, что он обещал своим избирателям.

“Зеленскому безумно тяжело, но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали”, – подчеркнул Комаровский.

Напомним, что накануне второго тура президентских выборов в апреле 2019-го тогда еще кандидат Владимир Зеленский представил в программе “Право на владу” свою команду. Советником по медицине в ней стал Евгений Комаровский.

Позже стали появляться слухи, что педиатр станет новым главой Минздрава, но Комаровский выбыл из политического процесса.