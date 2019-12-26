Об этом он заявил в своем видео, опубликованном в YouTube.
“Классная новость – произвела на меня впечатление. Но это хорошая новость, очень хорошая. Оказалось, что жители Украины находятся в лидерах по количеству посещений главного порносайта – PornHub. Они даже, не намного, но обогнали россиян. Вот чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub – это намного лучше для вашого здоровья. Вообще, интересуйтесь не только политикой – здоровее будете”, – сказал Комаровский.
Ранее сообщалось, что Украина снова оказалась на 16 месте по количеству просмотров на сайте Pornhub по итогам года, обогнав Таиланд, Россию, Аргентину и Швецию.
- Ранее сообщалось, что самым популярным интернет-запросом для украинцев в 2019 году стал “секс”.
- В 2019 году пользователи из Украины больше смотрели аматорское порно.