Педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому доверяют в три раза больше украинцев, чем министру охраны здоровья Украины Максиму Степанову.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Социологи спрашивали у украинцев, насколько они доверяют тем или иным представителям медицинской отрасли.

В итоге оказалось, что главе МОЗ Максиму Степанову доверяют лишь 19% респондентов. Недоверие министру выразили 34% опрошенных, а 37% заявили, что “не знают такого”.

Что касается бывших министров охраны здоровья Украины, то Ульяне Супрун доверяют 15% респондентов, не доверяют – 67%, не знают ее – 12%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Емцу выразили доверие 10% респондентов, а Скалецкой – 8%.

В то же время 66% опрошенных выразили доверие педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому (не доверяют – 20%, не знают его – 11%).

Главному государственному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 32% опрошенных, не доверяют – 39%, не знают его – 20%.

Инфекционисту Ольге Голубовской доверяют 20% респондентов, не доверяют – 11%, а не знают ее – 64%.

Главе парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаилу Радуцкому доверяют лишь 8% респондентов, не доверяют – 26%, не знают его – 60%.

Директору Центра общественного здоровья Игорю Кузину доверяют 8% опрошенных, не доверяют – 12%, не знают его – 77%.

Что касается ключевых институтов в сфере медицины, то респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют ВОЗ 32% опрошенных.

Министерству охраны здоровья Украины доверяют 33% респондентов, не доверяют – 54%.

Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют – 40%, ничего не знают о ее деятельности – 29%.

Центру общественного здоровья доверяют 21% респондентов, не доверяют – 38%, ничего не знают о его деятельности – 34%.

Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 54%, ничего не знают о его деятельности – 24%.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.