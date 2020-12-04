Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Социологи спрашивали у украинцев, насколько они доверяют тем или иным представителям медицинской отрасли.
В итоге оказалось, что главе МОЗ Максиму Степанову доверяют лишь 19% респондентов. Недоверие министру выразили 34% опрошенных, а 37% заявили, что “не знают такого”.
Что касается бывших министров охраны здоровья Украины, то Ульяне Супрун доверяют 15% респондентов, не доверяют – 67%, не знают ее – 12%.
Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Емцу выразили доверие 10% респондентов, а Скалецкой – 8%.
В то же время 66% опрошенных выразили доверие педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому (не доверяют – 20%, не знают его – 11%).
Главному государственному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко доверяют 32% опрошенных, не доверяют – 39%, не знают его – 20%.
Инфекционисту Ольге Голубовской доверяют 20% респондентов, не доверяют – 11%, а не знают ее – 64%.
Главе парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаилу Радуцкому доверяют лишь 8% респондентов, не доверяют – 26%, не знают его – 60%.
Директору Центра общественного здоровья Игорю Кузину доверяют 8% опрошенных, не доверяют – 12%, не знают его – 77%.
Что касается ключевых институтов в сфере медицины, то респонденты больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения (47%). Не доверяют ВОЗ 32% опрошенных.
Министерству охраны здоровья Украины доверяют 33% респондентов, не доверяют – 54%.
Национальной службе здоровья доверяют 24%, не доверяют – 40%, ничего не знают о ее деятельности – 29%.
Центру общественного здоровья доверяют 21% респондентов, не доверяют – 38%, ничего не знают о его деятельности – 34%.
Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 54%, ничего не знают о его деятельности – 24%.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.
- Ранее сообщалось, что более половины украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.