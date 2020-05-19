Об этом сообщает пресс-служба министерства Facebook.
“Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых”, – сказано в сообщении.
При этом также была опубликована инфографика, на которой со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения утверждается, что никакой информации о факте переноса коронавируса мухами или комарами на данный момент не зафиксировано.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.