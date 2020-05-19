В Министерстве здравоохранения сообщают, что мухи и комары не переносят коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба министерства Facebook.

“Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере, за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых”, – сказано в сообщении.

При этом также была опубликована инфографика, на которой со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения утверждается, что никакой информации о факте переноса коронавируса мухами или комарами на данный момент не зафиксировано.