Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил новоназначенный министр охраны здоровья Максим Степанов.
“Я считаю необходимым, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, усилить карантинные меры. Другого пути просто не существует”, — заявил он.
По словам министра, во время сегодняшнего заседания правительство приняло решение усилить карантинные меры, а именно — ограничить время передвижения граждан по улице (комендантский час) и запретить нахождение на улице более чем одного человека.
“В чем будут заключаться меры, которые были приняты на правительстве и в ближайшее время будет это постановление правительства опубликовано. Будет ограничено передвижение людей касательно времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, скверы, будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. И того, что нельзя будет передвигаться даже по двое, если ты никому не помогаешь” — сказал министр.
Пересування по вулиці по одному та в обмежений час: голова МОЗ анонсував посилення карантинних заходів в Україні. pic.twitter.com/ySWES0HqCX
— Букви (@Bykvu) April 2, 2020
- По состоянию на 22 часа 2 апреля в Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 22 пациента погибли.
- По данным ЦОЗ 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.
- Смертность в Украине вследствие заражения коронавирусом COVID-19 сейчас в два раза меньше, чем в мире.