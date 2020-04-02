Правительство намерено ограничить время передвижение людей на улице, а также разрешить передвигаться по улицам только по одному.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил новоназначенный министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Я считаю необходимым, чтобы у нас не было итальянского или испанского сценария, усилить карантинные меры. Другого пути просто не существует”, — заявил он.

По словам министра, во время сегодняшнего заседания правительство приняло решение усилить карантинные меры, а именно — ограничить время передвижения граждан по улице (комендантский час) и запретить нахождение на улице более чем одного человека.

“В чем будут заключаться меры, которые были приняты на правительстве и в ближайшее время будет это постановление правительства опубликовано. Будет ограничено передвижение людей касательно времени пребывания на улице. Будут закрыты все спортивные площадки, скверы, будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. И того, что нельзя будет передвигаться даже по двое, если ты никому не помогаешь” — сказал министр.